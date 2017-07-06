У Києві тимчасового адміністратора банку затримали на хабарі у $5 млн
Тимчасового адміністратора затримано на вимаганні хабаря від колишніх власників банку у розмірі 5 млн доларів, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Службі безпеки України.
Повідомляється, що жінка вимагала хабар за вирішення питань, пов'язаних із майном фінустанови, а також за вилучення з банку оригіналів певних документів.
Цю інформацію підтвердили в Генеральній прокуратурі. Її голова Юрій Луценко написав у Facebook, що затриманням хабарника займалися спільно ГПУ та СБУ.
Фото: Facebook Юрій Луценко
"ГПУ спільно з управлінням К СБУ сьогодні (7 червня – ред.) під час отримання неправомірної вигоди в сумі $5 млн затримано одну з уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка розробила злочинну схему вимагання та одержання хабарів від керівників банківських установ, до яких введено тимчасові адміністрації", - повідомив він.
За його словами, таку високу плату чиновник вимагав за невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду в порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за заниженими цінами.
"Такі дії КК оцінює до 12 років позбавлення волі", - наголосив генпрокурор.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали одного з підозрюваних у привласненні 250 мільйонів гривень "Укргазбанку" в одному з київських РАЦСів під час подачі документів для реєстрації шлюбу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа