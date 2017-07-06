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У Києві тимчасового адміністратора банку затримали на хабарі у $5 млн

Корупціонерка вимагала хабар за вирішення питань, пов'язаних із майном фінустанови
Правоохоронці затримали на хабарі у 5 млн доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.
У Києві тимчасового адміністратора банку затримали на хабарі у $5 млн Фото: Facebook Юрій Луценко

Тимчасового адміністратора затримано на вимаганні хабаря від колишніх власників банку у розмірі 5 млн доларів, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

Повідомляється, що жінка вимагала хабар за вирішення питань, пов'язаних із майном фінустанови, а також за вилучення з банку оригіналів певних документів.

Цю інформацію підтвердили в Генеральній прокуратурі. Її голова Юрій Луценко написав у Facebook, що затриманням хабарника займалися спільно ГПУ та СБУ.


Фото: Facebook Юрій Луценко

"ГПУ спільно з управлінням К СБУ сьогодні (7 червня – ред.) під час отримання неправомірної вигоди в сумі $5 млн затримано одну з уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка розробила злочинну схему вимагання та одержання хабарів від керівників банківських установ, до яких введено тимчасові адміністрації", - повідомив він.

За його словами, таку високу плату чиновник вимагав за невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду в порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за заниженими цінами.

"Такі дії КК оцінює до 12 років позбавлення волі", - наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали одного з підозрюваних у привласненні 250 мільйонів гривень "Укргазбанку" в одному з київських РАЦСів під час подачі документів для реєстрації шлюбу.

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07 06 2017 15:38
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