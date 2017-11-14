ПОЛІТИКА НОВИНИУ вівторок, 14 листопада, в Оболонському районі Києва невідомі вихопили у чоловіка сумку з грошима та втекли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві у чоловіка викрали сумку з трьома мільйонами гривень
У поліції підтвердили факт пограбування
Фото: sbu.gov.ua
"Вирвали сумку і втекли, там зараз все перекрито", - сказав LIGA.net очевидець.
Пограбування сталося ввечері в автомобільному салоні Winner на проспекті Степана Бандери, 24д. За непідтвердженими даними, в сумці було 3 млн грн.
Спікер поліції Києва Оксана Блищик підтвердила факт пограбування, але подробиці повідомляти не стала.
Нагадаємо, що столичні правоохоронці розшукують групу злодіїв, які викрали близько 350 тисяч доларів та кілограм золота у злитках із депозитних скриньок фінансової установи.
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14 11 2017 22:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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