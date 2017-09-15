У Києві в Національному авіаційному університеті знайшли сумку з гранатами Поліція перевіряє, чи це справжні гранати, чи муляж

У Києві в одному з приміщень Національного авіаційного університету (НАУ) знайшли сумку з предметами, які нагадують ручні гранати.

Фото: з відкритих джерел

"Інформація надходила. Зараз не можна сказати, чи це муляж або справжні (гранати, - ред.)", - повідомила прес-секретар ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) в Києві Світлана Водолага, інформує "РБК-Україна". У столичному управлінні ДержНС зазначили, що перевірку знайдених речей здійснюють співробітники Національної поліції. Нагадаємо, що в Черкаській області командир роти Високомобільних десантних військ ЗСУ, перебуваючи у стані сп'яніння, погрожував солдатам гранатою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію