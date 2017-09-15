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У Києві в Національному авіаційному університеті знайшли сумку з гранатами

Поліція перевіряє, чи це справжні гранати, чи муляж
У Києві в одному з приміщень Національного авіаційного університету (НАУ) знайшли сумку з предметами, які нагадують ручні гранати.
У Києві в Національному авіаційному університеті знайшли сумку з гранатами Фото: з відкритих джерел

"Інформація надходила. Зараз не можна сказати, чи це муляж або справжні (гранати, - ред.)", - повідомила прес-секретар ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) в Києві Світлана Водолага, інформує "РБК-Україна".

У столичному управлінні ДержНС зазначили, що перевірку знайдених речей здійснюють співробітники Національної поліції.

Нагадаємо, що в Черкаській області командир роти Високомобільних десантних військ ЗСУ, перебуваючи у стані сп'яніння, погрожував солдатам гранатою.

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15 09 2017 15:58
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