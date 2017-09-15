CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві в одному з приміщень Національного авіаційного університету (НАУ) знайшли сумку з предметами, які нагадують ручні гранати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві в Національному авіаційному університеті знайшли сумку з гранатами
Поліція перевіряє, чи це справжні гранати, чи муляж
Фото: з відкритих джерел
"Інформація надходила. Зараз не можна сказати, чи це муляж або справжні (гранати, - ред.)", - повідомила прес-секретар ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) в Києві Світлана Водолага, інформує "РБК-Україна".
У столичному управлінні ДержНС зазначили, що перевірку знайдених речей здійснюють співробітники Національної поліції.
Нагадаємо, що в Черкаській області командир роти Високомобільних десантних військ ЗСУ, перебуваючи у стані сп'яніння, погрожував солдатам гранатою.
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15 09 2017 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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