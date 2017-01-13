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У Києві в багатоповерхівці стався вибух, поліція розслідує замах

На місці події, працюють експерти-вибухотехніки
У Дніпровському районі Києва в поштовій скринці місцевого мешканця було закладено вибуховий пристрій, чоловік отримав незначні ушкодження.
У Києві в багатоповерхівці стався вибух, поліція розслідує замах

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Увечері поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського. На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Фото: npu.gov.ua

На місці події, працюють експерти-вибухотехніки. За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5.
Слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Поліція встановлює обставини події.

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13 01 2017 06:52
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