У Києві в багатоповерхівці стався вибух, поліція розслідує замах

У Дніпровському районі Києва в поштовій скринці місцевого мешканця було закладено вибуховий пристрій, чоловік отримав незначні ушкодження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Увечері поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського. На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Фото: npu.gov.ua

На місці події, працюють експерти-вибухотехніки. За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5.

Слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Поліція встановлює обставини події.