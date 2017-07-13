У Києві в ботсаду відкриють алею "Сили і Знання", присвячену "Зоряним війнам"

Алея буде розміщена між гірським садом та експозицією "Пори року"

У київському ботанічному саду імені Миколи Гришка на Видубичах 23 липня відкриють алею "Сили і Знання", присвячену кіноепопеї "Зоряні війни".

Алея буде розміщена між гірським садом та експозицією "Пори року". Вона буде складатися зі штучного водоймища, обсадженого по периметру декоративним чагарником, повідомляють організатори у Facebook.

У центрі водойми буде скульптура одного з ключових персонажів "Зоряних воєн" - магістра лицарів-джедаїв Йоди. Відзначають, що її спроектували і виготовили на пожертви киян.



Фото: соцмережі

Минулого року кияни пропонували перейменувати вулицю Регенераторна в Дніпровському районі на честь майстра Йоди, але відповідна петиція не набрала необхідних 10 тисяч підписів.

Нагадаємо, що український художник Андрій Єрмоленко показав, як би виглядали герої легендарної кіноепопеї "Зоряні війни", якби були українцями.