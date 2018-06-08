У Києві в дім журналістки намагалися вдертися люди в камуфляжі

Правоохоронці, які приїхали на виклик, не змогли затримати нападників

У Києві в дім до телеведучої Вікторії Сеник намагалися вдертися люди в камуфляжній формі.

"Скоєно напад на будинок, в якому проживає журналістка "Надзвичайних новин" і телеведуча Вікторія Сеник разом з батьками. Люди в камуфляжній формі перелізли через паркан і стали вибивати двері в будинку. Мама Вікторії і сусіди підняли шум, викликали поліцію. Це сполохало нападників.

Наряд, який прибув, не зміг затримати зниклих на автомобілі зловмисників. Одного з нападників нібито впізнали. За попередніми даними - представник чеченського кримінального угруповання, який перебуває в розшуку. Уточнюємо", - написав журналіст Костянтин Стогній на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що в Україні існує реальна загроза безпеці журналістів через безкарність нападів на них.