У Києві в ході акції проти будівництва АЗС постраждали 14 осіб
Про це повідомляє "Громадське".
Відзначається, що мітингувальники зламали паркан, який оточував АЗС. До них вийшла поліція. Правоохоронці спробували відтіснити протестувальників, однак вони у відповідь облили їх водою.
Близько 20:45 між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички, учасники акції кидали димові шашки, пляшки і розпилювали вогнегасники.
Приблизно о 21:00 сутички між мітингувальниками і поліцією припинилися.
Як повідомляється, на АЗС було близько 100 правоохоронців і близько 50 протестуючих. Ще близько 100 людей спостерігали за тим, що відбувається.
Координатор загонів швидкого реагування Червоного Хреста Тарас Логгінов заявив, що під час зіткнень в ході акції постраждали близько 14 осіб, серед них 3 журналіста.
"Є приблизно п'ять протестувальників, троє журналістів і близько п'яти поліцейських. І побитий один депутат. В одного з постраждалих дуже важке поранення ноги, іншим надали допомогу на місці", - повідомив він.
Раніше вже повідомлялося про протести через будівництво цієї АЗС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа