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У Києві в ході акції проти будівництва АЗС постраждали 14 осіб

На АЗС було близько 100 правоохоронців і близько 50 протестуючих
Увечері 4 жовтня на території Харківського житлового масиву Києва громадські активісти та місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти будівництва АЗС.
У Києві в ході акції проти будівництва АЗС постраждали 14 осіб Фото: Chernuw

Про це повідомляє "Громадське".

Відзначається, що мітингувальники зламали паркан, який оточував АЗС. До них вийшла поліція. Правоохоронці спробували відтіснити протестувальників, однак вони у відповідь облили їх водою.

Близько 20:45 між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички, учасники акції кидали димові шашки, пляшки і розпилювали вогнегасники.

Приблизно о 21:00 сутички між мітингувальниками і поліцією припинилися.

Як повідомляється, на АЗС було близько 100 правоохоронців і близько 50 протестуючих. Ще близько 100 людей спостерігали за тим, що відбувається.

Координатор загонів швидкого реагування Червоного Хреста Тарас Логгінов заявив, що під час зіткнень в ході акції постраждали близько 14 осіб, серед них 3 журналіста.

"Є приблизно п'ять протестувальників, троє журналістів і близько п'яти поліцейських. І побитий один депутат. В одного з постраждалих дуже важке поранення ноги, іншим надали допомогу на місці", - повідомив він.

Раніше вже повідомлялося про протести через будівництво цієї АЗС.

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05 10 2017 06:29
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