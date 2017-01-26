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У Києві в ізоляторі до смерті забили 20-річного хлопця

Наразі тіло загиблого направлене на судово-медичну експертизу
Ув’язненого без свідомості зі слідами насильства виявили на спальному місці, згодом він помер у лікарні.
У Києві в ізоляторі до смерті забили 20-річного хлопця Фото: Ірина Геращенко / facebook.com

Правоохоронці отримали повідомлення про госпіталізацію із травмою голови у міську клініку ув’язненого слідчого ізолятора, - повідомляє прес-служба ГУ НП у м. Києві.

При спілкуванні із поліцейськими фельдшер медичної частини пояснив, що хлопця зі слідами насильства без свідомості виявили на його спальному місці. Ув'язненого негайно направили у лікарню, однак через деякий час, не приходячи до тями, він помер.

Наразі тіло загиблого направлене на судово-медичну експертизу з метою встановлення причини смерті, ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, а також природу їхнього винекнення.

"На місці події правоохоронці нічого не виявили та при опитуванні свідків – п’яти осіб, котрі перебували разом із потерпілим, жодної інформації не отримали", - зауважується у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція почала розслідування смерті військовослужбовця, якого 8 січня доставили зі шпиталю Сєвєродонецька до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.

 

 

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26 01 2017 17:48
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