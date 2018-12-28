Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Києві в новорічну ніч метро працюватиме на 3 години довше

Останній поїзд відправиться з кожної станції у різний час
У Києві у новорічну ніч метрополітен працюватиме на три години довше.
У Києві в новорічну ніч метро працюватиме на 3 години довше Фото: di. antaresss via flickr

Останній поїзд відправиться з кожної станції у різний час, повідомляє "Громадське". Зокрема, з центру міста близько 03:15.

"Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що анонімний дзвінок про мінування станції київського метро "Либідська" виявився неправдивим, після перевірки станція працює в звичайному режимі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 19:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.