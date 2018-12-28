У Києві в новорічну ніч метро працюватиме на 3 години довше Останній поїзд відправиться з кожної станції у різний час

У Києві у новорічну ніч метрополітен працюватиме на три години довше.

Фото: di. antaresss via flickr

Останній поїзд відправиться з кожної станції у різний час, повідомляє "Громадське". Зокрема, з центру міста близько 03:15. "Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що анонімний дзвінок про мінування станції київського метро "Либідська" виявився неправдивим, після перевірки станція працює в звичайному режимі.

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