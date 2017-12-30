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За порядком у Києві в новорічну ніч стежитимуть 1,5 тис. силовиків

Поліція перейшла на посилений режим несення служби
У Києві на новорічні свята поліція буде працювати в посиленому режимі.
За порядком у Києві в новорічну ніч стежитимуть 1,5 тис. силовиків Фото: 112.ua

"Зокрема, в новорічну ніч заступить на службу близько 1500 правоохоронців, зокрема чергуватимуть вибухотехніки та кінологи. Крім того, в главку поліції буде працювати ситуаційний центр, до складу якого входять представники всіх правоохоронних і силових відомств", - повідомили в прес-службі столичного управління Нацполіції.

Традиційно найбільше поліцейських розмістять у центрі Києва, поблизу основних святкових локацій, а також біля новорічних ялинок в усіх районах міста.

Киян та гостей столиці закликають бути пильними і обережними, звертати увагу на підозрілих осіб і залишені без нагляду пакети.

Зазначимо, в цілому в країні під час новорічних свят за порядком стежитимуть близько 10 тис. правоохоронців. Як вже повідомлялося сьогодні, на посилений режим несення служби також перейшли підрозділи рятувальників.

Нагадаємо, організатори святкування Нового року в Берліні створять "безпечну зону" для жінок. На такий крок пішли, щоб унеможливити сексуальні напади.

 

 

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30 12 2017 17:52
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