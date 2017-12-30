За порядком у Києві в новорічну ніч стежитимуть 1,5 тис. силовиків
"Зокрема, в новорічну ніч заступить на службу близько 1500 правоохоронців, зокрема чергуватимуть вибухотехніки та кінологи. Крім того, в главку поліції буде працювати ситуаційний центр, до складу якого входять представники всіх правоохоронних і силових відомств", - повідомили в прес-службі столичного управління Нацполіції.
Традиційно найбільше поліцейських розмістять у центрі Києва, поблизу основних святкових локацій, а також біля новорічних ялинок в усіх районах міста.
Киян та гостей столиці закликають бути пильними і обережними, звертати увагу на підозрілих осіб і залишені без нагляду пакети.
Зазначимо, в цілому в країні під час новорічних свят за порядком стежитимуть близько 10 тис. правоохоронців. Як вже повідомлялося сьогодні, на посилений режим несення служби також перейшли підрозділи рятувальників.
Нагадаємо, організатори святкування Нового року в Берліні створять "безпечну зону" для жінок. На такий крок пішли, щоб унеможливити сексуальні напади.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа