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У Києві в під'їзді будинку застрелили чоловіка

Тіло знайшли сусіди вбитого
У понеділок, 3 липня, близько полудня в Дніпровському районі Києва в під'їзді житлового будинку пострілом у голову вбили 61-річного чоловіка.
У Києві в під Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поліцейські проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками й очевидцями, оглядають прилеглу територію з метою встановлення камер відеоспостереження.

Зусилля оперативних служб спрямовані на встановлення зловмисника, який застрелив киянина, повідомляє прес-служба поліції

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка. Вбитим виявився колишній в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков.

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03 07 2017 18:16
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