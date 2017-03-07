CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 3 липня, близько полудня в Дніпровському районі Києва в під'їзді житлового будинку пострілом у голову вбили 61-річного чоловіка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві в під'їзді будинку застрелили чоловіка
Тіло знайшли сусіди вбитого
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Поліцейські проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками й очевидцями, оглядають прилеглу територію з метою встановлення камер відеоспостереження.
Зусилля оперативних служб спрямовані на встановлення зловмисника, який застрелив киянина, повідомляє прес-служба поліції
Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка. Вбитим виявився колишній в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков.
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03 07 2017 18:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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