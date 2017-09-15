У Києві в приміщенні художньої галереї знайшли труп чоловіка

У Києві в приміщенні художньої галереї поліція виявила труп чоловіка з вогнепальним пораненням.

"Тіло загиблого з вогнепальним пораненням знайшли в закритому зсередини приміщенні. Основною версією слідства є вчинення самогубства", - інформує сайт столичного управління Національної поліції.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулася 42-річна місцева мешканка з проханням допомогти відчинити двері в галереї, де може перебувати її чоловік, який пропав і не відповідав на дзвінки. Відчинивши двері, поліцейські виявили тіло 42-річного чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітки, поруч лежав пістолет, з якого був зроблений постріл.

При огляді приміщення правоохоронці вилучили ще кілька пістолетів (за попередньою інформацією, один з них був викрадений два роки тому з військової частини, інша зброя в базах не фігурує) і понад 300 патронів різного калібру.

За попередніми версіями слідчих, причиною самогубства могли бути боргові зобов'язання чоловіка або важка хронічна хвороба. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Правоохоронці перевіряють усі версії події.

Нагадаємо, що в суботу, 9 вересня, в зоні АТО покінчив з собою 36-річний боєць 56 бригади 23 батальйону.