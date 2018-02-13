У Києві в результаті конфлікту сталась стрілянина: є поранений

У Києві на вул. Саксаганського під час конфлікту із 24-річним хлопцем зловмисник дістав пістолет та поранив опонента у плече та стегно.

Про це у вівторок, 13 лютого, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Як з’ясувалося, між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого правопорушник дістав пістолет та зробив кілька пострілів. Потерпілий отримав дотикові поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника затримали патрульні поліцейські на місці події, це – 26-річний киянин. Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження.

Потерпілого із пораненнями плеча та стегна забрала "швидка". Його життю нічого не загрожує. За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику за скоєне загрожує до семи років позбавлення.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва в ніч з 10 на 11 лютого чоловік відкрив вогонь по натовпу, три людини постраждали.