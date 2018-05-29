У Києві вбили Аркадія Бабченка

Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення

Відомого російського журналіста Аркадія Бабченка застрелили в Києві.

Як повідомляє речник Нацполіції Ярослав Тракало, невідомі стріляли в спину журналіста в його будинку. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги, пише "Українська правда".

"Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", – розповів Тракало.

Раніше журналіст Айдер Муждабаєв повідомив, що невідомі стріляли в Бабченка.

"В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди", – зазначив він.

Останній допис Бабченка на Facebook:

Довідка:

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета". Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.

У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.

В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що неодноразово отимував погрози на свою адресу та своєї родини. Саме тому, вирішив тимчасово покинути Росію.

З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR. Був одружений, мав дочку.