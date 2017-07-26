У Києві велосипедистам дозволили їздити по смугах громадського транспорту

Для цього передбачені спеціальні дорожні знаки, які вказують на таку можливість

Комунальна корпорація "Київавтодор" запропонувала велосипедистам експеримент - користуватися смугами для громадського транспорту

Про це повідомляє у Facebook прес-служба "Київавтодору".

"Для цього передбачені спеціальні дорожні знаки, які вказують на таку можливість. На додаток до знаків і табличок, наноситься піктограма велосипеда прямо на дорожнє покриття", - йдеться в повідомленні.

Комунальники пояснюють, що громадський транспорт по Києву рухається з середньою швидкістю 20 км/год., тому ділити з ним смугу менш ризиковано, ніж їхати на велосипеді в потоці автомобілів, середня швидкість яких становить близько 60 км/год.

Облаштування велосипедних доріжок по виділеній для громадського транспорту смузі вже погоджено на бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олександра Довженка, вул. Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, Московському мості, проспекті Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Визволителів, вул. Будівельників та проспекті Миру.