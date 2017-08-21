У Києві від лептоспірозу загинула людина

Від початку року в Києві зареєстровано вісім випадків інфекційного захворювання лептоспіроз, один чоловік помер.

За словами в.о. директора Київського лабораторного центру МОЗ Сергія Чумака, хворий спочатку займався самолікуванням, лише на сьомий день звернувся до лікарні. Його помістили в реанімацію, але було пізно, інформує ВВС.

Інкубаційний період цього інфекційного захворювання становить від 1 до 20 діб. Симптоми лептоспірозу такі: висока температура, нежить. Після цього хвороба вражає нирки, печінку, серцево-судинну систему.

Основний шлях передачі хвороби - контактний. Збудниками хвороби можуть бути гризуни, свійські тварини, лисиці. Лептоспіри виділяються з сечею, вони потрапляють на харчі та у воду.

Заразитися можна під час купання або вживання інфікованої їжі.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували новий випадок правця у Львівській області. Захворіла 3,5-річна дівчинка перебуває у важкому стані.