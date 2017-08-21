У Києві від лептоспірозу загинула людина
За словами в.о. директора Київського лабораторного центру МОЗ Сергія Чумака, хворий спочатку займався самолікуванням, лише на сьомий день звернувся до лікарні. Його помістили в реанімацію, але було пізно, інформує ВВС.
Інкубаційний період цього інфекційного захворювання становить від 1 до 20 діб. Симптоми лептоспірозу такі: висока температура, нежить. Після цього хвороба вражає нирки, печінку, серцево-судинну систему.
Основний шлях передачі хвороби - контактний. Збудниками хвороби можуть бути гризуни, свійські тварини, лисиці. Лептоспіри виділяються з сечею, вони потрапляють на харчі та у воду.
Заразитися можна під час купання або вживання інфікованої їжі.
Нагадаємо, що в Україні зареєстрували новий випадок правця у Львівській області. Захворіла 3,5-річна дівчинка перебуває у важкому стані.
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