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У Києві від лептоспірозу загинула людина

Основний шлях передачі хвороби - контактний
Від початку року в Києві зареєстровано вісім випадків інфекційного захворювання лептоспіроз, один чоловік помер.
У Києві від лептоспірозу загинула людина Фото: Reuters

За словами в.о. директора Київського лабораторного центру МОЗ Сергія Чумака, хворий спочатку займався самолікуванням, лише на сьомий день звернувся до лікарні. Його помістили в реанімацію, але було пізно, інформує ВВС.

Інкубаційний період цього інфекційного захворювання становить від 1 до 20 діб. Симптоми лептоспірозу такі: висока температура, нежить. Після цього хвороба вражає нирки, печінку, серцево-судинну систему.

Основний шлях передачі хвороби - контактний. Збудниками хвороби можуть бути гризуни, свійські тварини, лисиці. Лептоспіри виділяються з сечею, вони потрапляють на харчі та у воду.

Заразитися можна під час купання або вживання інфікованої їжі.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували новий випадок правця у Львівській області. Захворіла 3,5-річна дівчинка перебуває у важкому стані.

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21 08 2017 11:55
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