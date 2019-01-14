У Києві від ускладнень після грипу померли шестеро людей
“У Києві за 2-й тиждень 2019 року на грип та ГРІ захворіли 13 076 осіб (з них 7 158 - діти). Упродовж звітного періоду зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень після грипу”, - поінформували у Київському ЦГЗ, "Укрінформ".
Там наголосили, що спостерігається зростання показників захворюваності - на 9,8% (порівняно з попереднім тижнем).
“За результатами досліджень (71 зразок), вірус грипу А підтверджено у 13 випадках”, - наголосили у Київському ЦГЗ.
Нагадаємо, що у Чернігові у зв'язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ відкладуть початок навчання у школах та дитсадках.
Додамо, що станом на 20 грудня на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.
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