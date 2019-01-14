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У Києві від ускладнень після грипу померли шестеро людей

“У Києві за 2-й тиждень 2019 року на грип та ГРІ захворіли 13 076 осіб"
У Києві за 2-й тиждень 2019 року внаслідок ускладнень, зумовлених грипом, померли 6 людей.
У Києві від ускладнень після грипу померли шестеро людей Фото: vinnitsaok.com.ua

“У Києві за 2-й тиждень 2019 року на грип та ГРІ захворіли 13 076 осіб (з них 7 158 - діти). Упродовж звітного періоду зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень після грипу”, - поінформували у Київському ЦГЗ, "Укрінформ".

Там наголосили, що спостерігається зростання показників захворюваності - на 9,8% (порівняно з попереднім тижнем).

“За результатами досліджень (71 зразок), вірус грипу А підтверджено у 13 випадках”, - наголосили у Київському ЦГЗ.

Нагадаємо, що у Чернігові у зв'язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ відкладуть початок навчання у школах та дитсадках.

Додамо, що станом на 20 грудня на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.

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14 01 2019 18:33
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