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У Києві відключать гарячу воду до літа

Гідравлічні випробування і переукладання договорів на постачання газу об'єднали в часі
Майже в усьому Києві, крім Деснянського і Дніпровського районів, відключать гарячу воду до 1 червня.
У Києві відключать гарячу воду до літа Фото: gettyimages.com

Влада Києва пояснила такий крок початком щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж і переукладанням договорів на постачання газу. Столичні теплові мережі, якими з 2001 року керує "Київенерго", після 30 квітня будуть передані комунальному підприємству "Київтеплоенерго", повідомляє сайт міськадміністрації.

"Місто об'єднало в часі ці процеси - технічні регламентні роботи з підготовки мереж до зими і процес переукладання договорів на постачання газу. Для їх виконання районні теплові мережі змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання планово до 1 червня", - йдеться в повідомленні КМДА.

Гарячої води не буде у Святошинському, Шевченківському, Солом'янському, Подільському, Голосіївському, в Оболонському, в частині Дарницького та Печерського районів. Йдеться про ті будинки, які неможливо підключити до ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і заводу "Енергія".

Нагадаємо, що станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн.

 

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27 04 2018 14:39
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