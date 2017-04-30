У Києві відкрилася фан-зона Євробачення

Зона працюватиме з 30 квітня до 14 травня з 10:00 до 22:00 щодня, вхід вільний

Фан-зона Євробачення відкрилася у неділю, 30 квітня, на Софійській площі в Києві.

Оголосив фан-зону відкритою український ведучий Сергій Притула, повідомляє Укрінформ.

На відкритті фан-містечка було присутньо більше 1000 киян та гостей столиці. На головній сцені на святковому концерті у день відкриття виступали такі артисти, як Анастасія Прудіус, Світлана Тарабарова, Alyosha, Alloise.

Також відбулася презентація фільму "Від Пономарьова до O.Torvald", який розповідає про історію розвитку конкурсу Євробачення в Україні.

Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі встановлено 42 прапори іноземних держав – учасниць Євробачення. Половина периметру Софійської площі з лівого боку від головної сцени відгороджена від проїжджої частини декоративними арками, які прикрашені штучними квітами та синіми, жовтими, червоними й зеленими парасольками.

На території фан-містечка постійно чергують правоохоронці.

Зона працюватиме з 30 квітня до 14 травня з 10:00 до 22:00 щодня, вхід вільний.

За увесь час функціонування фан-зони тут планується провести 11 концертів.

Фан-зона на Софійській площі здатна розмістити до 10 тис. відвідувачів.

Фан-містечко поділене на такі зони: культурно-мистецька, інформаційно-довідкова, зона відпочинку, зона розваг та зона фудкорту.

Тут можна орендувати велосипед, ролики та самокати; зробити власний сувенір у зоні майстер-класів; заспівати у караоке; поглянути на крижані скульптури; переглянути цикл коротких атмосферних роликів, присвячених українській культурі, традиціям, народним звичаям від їх витоків до сучасності від Film.ua.

На території фан-зони спеціально облаштований інфоцентр, де можна отримати вичерпну інформацію щодо функціонування та розміщення основних об'єктів на майданчику, а також тут допоможуть спланувати свій маршрут подорожі містом, визначити місцезнаходження необхідних об'єктів у Києві, отримати інформацію про події, що відбуватимуться в столиці.

Наприкінці дня гості локації зможуть переглядати фільми просто неба.

Територія для відпочинку гостей у фан-зоні застелена спеціальним газонним покриттям. Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому квітнуть близько 3 тис. голландських тюльпанів.

Також, аби ознайомити туристів з українською культурою, тут будуть представлені кращі 100 робіт арт-проекту "585 художників".

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