У Києві відкрили барельєф Симонові Петлюрі Цьогоріч 22 травня виповниться 140 років з дня народження Симона Петлюри

У Києві відкрили меморіальний барельєф голові Директорії Української Народної Республіки та головному отаману військ і флоту УНР Симонові Петлюрі.

Фото: facebook.com/uinp.gov.ua

Барельєф встановили на початку вулиці Симона Петлюри, де в січні 1918 року тривали бої підрозділів Армії УНР з більшовицьками, зазначили організатори відкриття пам'ятки. Точна адреса - вулиця Симона Петлюри 2/4. Скульптором для барельєфу став Василь Маркуш. Виготовили пам'ятку за кошти Київської міськадміністрації. Також, у Києві на вулиці Велика Васильківська 111/113, неподалік від станції метро "Палац "Україна", з’явився мурал, присвячений бою під Крутами. Мурал є спільним проектом творців фільму "Крути 1918".

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