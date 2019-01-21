CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві відкрили меморіальний барельєф голові Директорії Української Народної Республіки та головному отаману військ і флоту УНР Симонові Петлюрі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві відкрили барельєф Симонові Петлюрі
Цьогоріч 22 травня виповниться 140 років з дня народження Симона Петлюри
Фото: facebook.com/uinp.gov.ua
Барельєф встановили на початку вулиці Симона Петлюри, де в січні 1918 року тривали бої підрозділів Армії УНР з більшовицьками, зазначили організатори відкриття пам'ятки. Точна адреса - вулиця Симона Петлюри 2/4.
Скульптором для барельєфу став Василь Маркуш. Виготовили пам'ятку за кошти Київської міськадміністрації.
Також, у Києві на вулиці Велика Васильківська 111/113, неподалік від станції метро "Палац "Україна", з’явився мурал, присвячений бою під Крутами. Мурал є спільним проектом творців фільму "Крути 1918".
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21 01 2019 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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