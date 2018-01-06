У Києві відкрили Парк корупції, - ФОТО

Представництво ЄС в Україні відкрило в Києві "Парк корупції" - перший у країні інтерактивний проект із привернення уваги громадськості до проблеми корупції.

Що спільного у корупції і ящірки? Що сниться корупціонеру? Як працює спецназ НАБУ? Як виглядає статуетка вартістю понад 30 000 євро? Отримати відповіді на ці та інші запитання можна буде в Парку корупції, який відкривається 1 червня в Києві в Ботанічному саду імені Гришка. Проект реалізовує Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні.

Отже, 10 причин відвідати Парк корупції:

1. Подивитися на 9 надувних куполів загальною площею понад 700 квадратних метрів

Побачити 100-метровий золотий батон, срібну Кімнату корупціонера, побувати в куполі Боротьба висотою з триповерховий будинок, що розповідає про те, як борються з корупцією в Україні та світі, погуляти в напівпрозорій сфері "Країна, яку ми намріяли".

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Зверху Парк корупції нагадує ящірку, яка в разі втрати хвоста відрощує новий – аналогія більш ніж прозора. А зблизька куполи схожі на великі мильні бульбашки – символи порожніх обіцянок, які завжди супроводжують корупцію.

Фото: Художник Антон Логов

2. Дізнатися історію корупції

Корупція – одне з найдавніших явищ на землі. У Парку корупції ви зможете дізнатися, як з нею боролися в стародавньому Шумері, як карали корупціонерів у Вавилоні і Єгипті, як корупція знищила Османську імперію і збанкротила сотні тисяч людей під час будівництва Панамського каналу. Ви зможете побачити справжні монети Римської імперії і зімбабвійські трильйони – символи однієї з найбільших інфляцій в історії людства.

3. Опинитися у віртуальній кімнаті й провести обшук

Окремий купол присвячений роботі детективів НАБУ. Тут ви надягнете шолом віртуальної реальності, візьмете в руки джойстики та опинитеся в кімнаті, де потрібно провести обшук. Вам потрібно буде знайти докази корупції і заарештувати підозрюваного. Віртуальна кімната розроблена українською компанією Lookinar за технічної підтримки VR HUB.

4. Побачити вилучені спеціальними антикорупційними органами артефакти

Автомобіль, який існує в єдиному екземплярі, танковий двигун, статуетка пташки вартістю понад 30 000 євро – в залі "Боротьба" ви дізнаєтеся, як предмети розкоші, які ще вчора належали корупціонерам, можуть почати працювати на державу.

Фото: Художник Антон Логов

5. Побувати в інтерактивних куполах Кімната корупціонера і Страшний сон корупціонера

Всі предмети в них інтерактивні, і кожен розповідає свою історію: від рушниці, що стріляє і каміна, що палає, до картини Айвазовського і книги "чорної бухгалтерії", інформація в якій проявляється, якщо прикласти до неї руку.

6. Дізнатися, як працюють антикорупційні органи

У залі "Секретна сила" ви побачите повне обмундирування спецназу НАБУ: від 16-кілограмового бронежилета до 40-кілограмового щита, а також спеціальні засоби, які використовують, щоб стежити за корупціонерами. Також ви зможете пройти тест і дізнатися, чи підходите ви для роботи в НАБУ, і спробувати управляти високошвидкісною поворотною камерою Hikvision, яка витримує температуру від -40 до +65 градусів, вміє розпізнавати об'єкти і може зняти їх з відстані до 200 м.

7. Побувати в секретній лабораторії і на базі спецназу

Завдяки VR-зйомці, ви зможете побувати там, куди звичайній людині вхід суворо заборонений. Одягнувши VR-окуляри, ви опинитеся в лабораторії, де фахівці НАБУ можуть дістати будь-яку інформацію з телефону, навіть якщо її видалили, а сам телефон розбили. Побачите, як працюють детективи і тренується спецназ.

Фото: be-inart.com

8. Дізнатися про найяскравіші приклади боротьби з корупцією в світі

Румунія, Сінгапур, Польща, Грузія, Гонконг – нам є у кого вчитися! Тут же, в куполі "Боротьба", можна буде побачити значки головних антикорупційних органів світу. Центральне місце в цьому залі відведено Україні і тому, як і хто бореться з топ-корупцією у нас. Ви дізнаєтеся, що таке НАБУ, САП і АРМА, чому так важливо створення Антикорупційного суду і що можете зробити ви для боротьби з корупцією. Крім того, ви зможете пройти тест і спробувати відгадати, скільки грошей вилучили у корупціонера, дізнатися про креативні способи боротьби з корупцією – від коміксу до платформи хабарів.

9. Перемогти корупціонера

У центрі Парку встановлено пам'ятник корупціонеру. Шестиметрова пневмоконструкція підноситься над куполами, але тільки доти, доки 8 осіб не об'єднаються, щоб "звалити" пам'ятник. Як тільки вони разом візьмуться за розкидані по парку кнопки, корупціонер "впаде".

10. Уявити Україну без корупції

У куполі Країна, яку ми намріяли можна не тільки побачити 40-метровий малюнок відомої художниці Олександри Жумайлової про те, якою може бути Україна, але і записати своє бачення нової країни. Записи гостей Парку будуть оновлюватися щотижня.

Парк корупції покликаний привернути увагу громадськості до теми топ-корупції. Проект працюватиме три тижні. 1 червня Парк корупції буде працювати з 10:00 до 16:00. А з 2 і до 17 червня Парк почне роботу вже в звичайному режимі: Вівторок – п'ятниця з 10:00 до 20:00, Субота – неділя з 09:00 до 20:00. Понеділок – вихідний день. Більше дізнатися про Парк корупції і стежити за новинами можна, підписавшись на сторінку проекту в Facebook.