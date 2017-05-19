У Києві відкрили підрозділ річкової поліції

У п'ятницю в Києві презентували оновлений підрозділ річкової поліції.

В урочистому заході взяли участь голова Національної поліції Сергій Князєв і прем'єр Володимир Гройсман, повідомляють на сайті Нацполіції.

"Відділ річкової поліції буде вести роботу, яка дуже важлива для жителів міста. Через тиждень почнеться літній сезон. Люди підуть на острови, в прибережну зону - і потрібно охороняти їхній спокій. Думаю, ми впораємося з поставленими завданнями", - заявив Князєв.

За його словами, такі підрозділи незабаром з'являться в Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Окрім того, Нацполіція отримала листа від голів Донецької та Запорізької обладміністрацій про створення підрозділів аналогічного типу на гумових катерах або повітряній подушці на ділянках Азовського моря і на узбережжі Чорного моря.

Крім загального спостереження за правопорядком і реагування на надзвичайні події, правоохоронці боротимуться з браконьєрами.

У рамках презентації співробітники річкової поліції у взаємодії з бійцями поліцейського підрозділу спеціального призначення КОРД провели спецоперацію із затримання умовних злочинців, які захопили річкове судно.

До території обслуговування відділу належить 43 кілометри річки Дніпро, включно з частиною Канівського водосховища, а також у межах Києва. Територія межує з декількома районами Києва і Київської області. Крім того, відділ співпраці з Головним управлінням Національної поліції в Київській області буде проводити заходи на території 70 кілометрів Київського водосховища і ще 150 кілометрів - Канівського. Загальна площа території, яку обслуговуватимуть, становить близько 1,6 тис. кв. км.

На сьогодні штатна чисельність особового складу відділу водної поліції Києва становить 47 посад, зокрема 29 офіцерів і 16 посад рядових поліцейських.

Першу в Україні річкову поліцію запустили в Черкаській області в квітні минулого року. Патрульним екіпажам надали позашляховики Renault Duster для патрулювання прибережної зони і швидкохідні катери для контролю за акваторією Дніпра.

Нагадаємо, правоохоронці для охорони громадського порядку використовуватимуть три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер.