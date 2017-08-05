У Києві відкрили виставку про боротьбу УПА із нацистами, – ФОТО

Фотодокументальну виставку про антинацистську боротьбу Української повстанської армії "УПА – відповідь нескореного народу" відкрили 8 травня у Києві.

Як повідомили у прес-службі Українського інституту національної пам’яті, з нагоди Дня пам’яті та примирення представили її першу частину – "Повстанці проти нацизму", яка розповідає про антинацистський фронт українських націоналістів.

На 12 стендах у фотографіях, документах, мапах та інфографіках представлено цілісну картину протистояння Організації українських націоналістів та УПА з Третім Рейхом.



Фото: memory.gov.ua

Виставка за допомогою світлин, яких використано понад 200, документів, зокрема з німецьких архівів, мап розвінчує поширені міфи про УПА. Вона розповідає про те, як ОУН дійшла до конфронтації з нацистською Німеччиною, за яких умов розгорнула повстанську армію, яким був масштаб її воєнних дій проти окупантів та якими були антиповстанські операції нацистів у відповідь, які втрати понесли націоналісти у цьому протистоянні.



Фото: memory.gov.ua

"УПА – відповідь нескореного народу" є спільним проектом Українського інституту національної пам’яті, Центру досліджень визвольного руху, Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" та Галузевого державного архіву Служби безпеки України.



Фото: memory.gov.ua

Друга частина виставки "Повстанці проти комунізму" буде відкрита в жовтні, напередодні 75-ї річниці створення УПА.

Виставка "УПА – відповідь нескореного народу" експонуватиметься на площі перед Національним музеєм історії України (Київ, вул. Володимирська, 2) до 7 червня.



Фото: memory.gov.ua

Зазначимо, підтримка визнання Української повстанської армії (УПА) на законодавчому рівні зросла протягом 2014-2015 років із 27% до 41%.

Нагадаємо, пам'ятні заходи 8 травня з нагоди Дня пам'яті і примирення в 2017 році пройшли по всій Україні.