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У Києві відкриють найбільший в Україні паспортний стіл

Його площа буде 1400 квадратних метрів
Державне підприємство "Документ" планує відкрити 12 серпня в Києві новий офіс з оформлення паспортів. Він буде найбільшим в Україні.
У Києві відкриють найбільший в Україні паспортний стіл Фото:bagnet.org

"Ажіотаж навколо біометричних паспортів наразі триває. Але є надія, що незабаром черги трохи зменшаться. 12 серпня Державне підприємство "Документ" відкриє найбільший в Україні "Паспортний сервіс" по оформленню біометричних закордонних паспортів та ID-карток", - повідомляє сайт ДП.

Повідомляється, що новий сервісний пункт запрацює на третьому поверсі універмагу "Україна", що на площі Перемоги.

Цей центр стане 26-м в мережі паспортного сервісу держпідприємства. Його площа буде 1400 квадратних метрів.

"Зараз йде ремонт приміщення та встановлюється обладнання. Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій", - йдеться в повідомленні.

В ДП зазначили, що отримати готові документи громадяни зможуть в 9 віконцях видачі. Планується, що новий центр, який буде функціонувати за принципом відкритого простору, в день зможе прийняти понад 1500 осіб.

Нагадаємо, що в Україні щодня оформлюється близько 21-22 тисяч біометричних паспортів.

У той же час, громадяни, які вирішили оформити біометричний паспорт, вимушені чекати на видачу через затримки. На сьогодні затримки друку паспортів складають 2-3 тижні. Що цікаво, ДМС збільшила прийом заявок. Зокрема, сервісні центри, де документ можна оформити удвічі дорожче, але більш "комфортно", працюють не з 9 до 18, а з 8.30 до 19.30. Відтак, природно, що кількість охочих зробити документи збільшилася, проте друкувати паспорти не встигають.

Найбільше постраждали ті, хто оформлював нетермінові біометричні паспорти. Станом на 2 серпня майже по всій Україні видали "біометрію" тим громадянам, які подавали документи ще 17 червня. Поліграфічний комбінат "Україна" друкує в першу чергу термінові паспорти, кількість яких значно вища.

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03 08 2017 14:16
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