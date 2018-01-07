У Києві пасажири не можуть вилетіти з аеропорту у подорож, оформлену туроператором

"Туроператор каже, що все сплачено і проблема саме в авіаперевізнику"

В аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) знову величезні затримки, літаки авіакомпанії "Браво" не літають.

Станом на 12:00 на інформаційному табло повідомлялося про затримку семи рейсів, повідомляє "112 Україна".

Кілька тисяч туристів не можуть вилетіти, зокрема, до Анталії і в Батумі.

"В аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) знову величезні затримки, літаки авіакомпанії "Браво" не літають. Як стверджує представник авіакомпанії. вони не отримали грошовий транш від туроператорів і їм просто нема за що заправити літак. Зі свого боку туроператор каже, що все сплачено і проблема саме в авіаперевізнику", - йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.

Раніше одна з пасажирок, яка мала летіти у подорож разом із сином, опублікувала допис, у якому розповіла про те, як туроператор понад вісім разів впродовж декількох годин переносив час рейсу.

Тур придбала в туристичного оператора "JoinUp", рейс мала здійснювати авіакомпанія "BravoAirways", розповіла вона.

Понад 12 годин близько 200 людей не могли вилетіти за тим самим рейсом, що і вона. Час та навіть аеропорти відправлення постійно змінювали, пасажири змушені були очікувати у різних зонах аеропорту Бориспіль, та навіть викликали поліцію. Літак, який зрештою мав здійснити рейс, за півгодини у повітрі повернувся до аеропорту, нібито через пошкодження, яке намагалися виправити. На численні дзвінки в турагентство жодної відповіді не отримали, авіакомпанія не вислухала скаргу, відключивши дзвінок, зазначає жінка.

Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі вже третю добу близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.

Сьогодні в МЗС повідомили, що частина українських туристів зранку 30 червня все ж повернулися до України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.