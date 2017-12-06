У Києві відрахований студент повернувся в університет, щоб продавати наркотики
Продавати наркотики на територію університету прийшов один зі студентів, якого раніше було відраховано.
"Під час затримання у зловмисника правоохоронці виявили та вилучили значну кількість особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс та близько 20 тис. гривень", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва.
Вдома у 23-літнього екс-студента правоохоронці знайшли обладнання для підготовки та фасування наркотичних засобів.
На даний час зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що провідний інженер Державного космічного агентства в званні майора виробляв амфетамін у власній квартирі і продавав його місцевим наркозалежним.
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