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У Києві відрахований студент повернувся в університет, щоб продавати наркотики

Продаж наркотиків в київському університеті проводився в Солом'янському районі
Поліцейські та співробітники прокуратури затримали наркодилера на території одного зі столичних вишів.
У Києві відрахований студент повернувся в університет, щоб продавати наркотики Фото: rbc.ua

Продавати наркотики на територію університету прийшов один зі студентів, якого раніше було відраховано.

"Під час затримання у зловмисника правоохоронці виявили та вилучили значну кількість особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс та близько 20 тис. гривень", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

Вдома у 23-літнього екс-студента правоохоронці знайшли обладнання для підготовки та фасування наркотичних засобів.

На даний час зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що провідний інженер Державного космічного агентства в званні майора виробляв амфетамін у власній квартирі і продавав його місцевим наркозалежним.

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12 06 2017 20:50
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