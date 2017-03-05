CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськовослужбовці затримали двох цивільних за несанкціоновану зйомку за допомогою квадрокоптера на аеродромі "Чайка" в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві військові затримали двох осіб за зйомку з дрона аеродрому "Чайка"
Порушників передали поліції і СБУ
Фото: ukr.lb.ua
"Першого травня в Києві під час патрулювання аеродрому "Чайка" певні чергові сили Повітряних сил ЗС України зафіксували політ безпілотного літального апарата дистанційного керування і затримали двох цивільних осіб, які квадрокоптером "Фантон-3" проводили зйомку цієї території", - повідомляє прес-центр повітряного командування "Центр".
Порушників передано для з'ясування обставин представникам Національної поліції і Служби безпеки України.
Нагадаємо, вчора військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів, в Рівненській області, журналістів телеканалу ZIK, які намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".
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