У Києві військові затримали двох осіб за зйомку з дрона аеродрому "Чайка" Порушників передали поліції і СБУ

Військовослужбовці затримали двох цивільних за несанкціоновану зйомку за допомогою квадрокоптера на аеродромі "Чайка" в Києві.

Фото: ukr.lb.ua

"Першого травня в Києві під час патрулювання аеродрому "Чайка" певні чергові сили Повітряних сил ЗС України зафіксували політ безпілотного літального апарата дистанційного керування і затримали двох цивільних осіб, які квадрокоптером "Фантон-3" проводили зйомку цієї території", - повідомляє прес-центр повітряного командування "Центр". Порушників передано для з'ясування обставин представникам Національної поліції і Служби безпеки України. Нагадаємо, вчора військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів, в Рівненській області, журналістів телеканалу ZIK, які намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію