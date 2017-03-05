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У Києві військові затримали двох осіб за зйомку з дрона аеродрому "Чайка"

Порушників передали поліції і СБУ
Військовослужбовці затримали двох цивільних за несанкціоновану зйомку за допомогою квадрокоптера на аеродромі "Чайка" в Києві.
У Києві військові затримали двох осіб за зйомку з дрона аеродрому "Чайка" Фото: ukr.lb.ua

"Першого травня в Києві під час патрулювання аеродрому "Чайка" певні чергові сили Повітряних сил ЗС України зафіксували політ безпілотного літального апарата дистанційного керування і затримали двох цивільних осіб, які квадрокоптером "Фантон-3" проводили зйомку цієї території", - повідомляє прес-центр повітряного командування "Центр".

Порушників передано для з'ясування обставин представникам Національної поліції і Служби безпеки України.

Нагадаємо, вчора військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів, в Рівненській області, журналістів телеканалу ZIK, які намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".
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03 05 2017 14:35
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