У Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного поранив Стрілку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення

У Києві на Оболонській набережній між власником кафе і компанією відвідувачів виник конфлікт. Господар закладу застрелив одну людину, ще одну - поранив.

Фото:kyiv.npu.gov.ua

Інцидент стався близько опівночі 24 червня, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в місті Києві. "Нападника затримали. Він — уродженець іншої країни, 1958 року народження, раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Загиблий - уродженець Запорізької області, 1989 року народження, поранений - уродженець Донецька, 1987 року народження", - повідомили в поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua Постраждалого госпіталізували з вогнепальними пораненнями. "Вилучили пістолет Макарова, попередньо бойовий, зі знищеними номерами, і стріляні гільзи", - додали в поліції. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нагадаємо, 6 червня, в Миколаєві на місцевому ринку сталася перестрілка. Одна людина отримала поранення.

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