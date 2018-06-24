У Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного поранив
Інцидент стався близько опівночі 24 червня, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в місті Києві.
"Нападника затримали. Він — уродженець іншої країни, 1958 року народження, раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Загиблий - уродженець Запорізької області, 1989 року народження, поранений - уродженець Донецька, 1987 року народження", - повідомили в поліції.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Постраждалого госпіталізували з вогнепальними пораненнями.
"Вилучили пістолет Макарова, попередньо бойовий, зі знищеними номерами, і стріляні гільзи", - додали в поліції.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 6 червня, в Миколаєві на місцевому ринку сталася перестрілка. Одна людина отримала поранення.
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