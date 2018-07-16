CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві внаслідок пожежі у хостелі, що сталася 15 липня о 19:38, постраждали шість осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві внаслідок пожежі у хостелі постраждали шість осіб
Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Пожежа виникла у двоповерховій адміністративній будівлі на вул. Кибальчича, 11-В.
О 20:08 пожежу на площі 100 кв. м. локалізовано, о 20:17 – ліквідовано, повідомляє прес-служба ДержНС у Києві.
"Під час пожежі постраждало 6 осіб. Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.
Причини та обставини виникнення пожежі встановить слідство.
Нагадаємо, у селищі Велика Добронь поблизу Ужгорода згорів ромський дитячий садок. За інформацією рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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16 07 2018 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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