У Києві внаслідок пожежі у хостелі постраждали шість осіб

Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру

У Києві внаслідок пожежі у хостелі, що сталася 15 липня о 19:38, постраждали шість осіб.

Пожежа виникла у двоповерховій адміністративній будівлі на вул. Кибальчича, 11-В.

О 20:08 пожежу на площі 100 кв. м. локалізовано, о 20:17 – ліквідовано, повідомляє прес-служба ДержНС у Києві.

"Під час пожежі постраждало 6 осіб. Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини виникнення пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, у селищі Велика Добронь поблизу Ужгорода згорів ромський дитячий садок. За інформацією рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.