У Києві внаслідок пожежі згоріли до тла три автобуси
Рятувальники встановили, що сталося загоряння одного з автобусів в окремому 1-поверховому ремонтно-господарському приміщенні з поширенням полум'я на поруч розташовані автобуси.
"О 1:43 пожежа локалізована та о 1:57 ліквідована. В результаті пожежі згоріли 3 автобуса та пошкоджено 3 автобуси марок МАЗ. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 22 автобуси марок МАЗ і ЛАЗ і запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі будівлі", - йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
На місці події працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 33 рятувальника. Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, 3 лютого у столиці України Києві сталася сильна пожежа на вулиці Набережно-Луговій, 8, що на Подолі.
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