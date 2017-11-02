У Києві внаслідок пожежі згоріли до тла три автобуси

Сталося загоряння одного з автобусів в окремому 1-поверховому ремонтно-господарському приміщенні з поширенням полум'я на поруч розташовані автобуси

У Києві в ніч на 11 лютого на території одного зі столичних автобусних парків по вул. Туполєва (на території АТП №5) сталася пожежа, що призвела до виведення з ладу не менше шести автобусів.

Рятувальники встановили, що сталося загоряння одного з автобусів в окремому 1-поверховому ремонтно-господарському приміщенні з поширенням полум'я на поруч розташовані автобуси.

"О 1:43 пожежа локалізована та о 1:57 ліквідована. В результаті пожежі згоріли 3 автобуса та пошкоджено 3 автобуси марок МАЗ. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 22 автобуси марок МАЗ і ЛАЗ і запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі будівлі", - йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місці події працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 33 рятувальника. Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 3 лютого у столиці України Києві сталася сильна пожежа на вулиці Набережно-Луговій, 8, що на Подолі.