У Києві внаслідок стрілянини поранено трьох осіб, - ВІДЕО Невідомий у камуфляжній формі втік з місця злочину

На перетині вулиць Вишгородської та Беліцької стався конфлікт, під час якого один з учасників дістав травматичний пістолет і почав стріляти.

Фото: tsn.ua

Відео з місця події опублікував YouTube канал "Kyiv Operativ". Внаслідок стрілянини були поранені троє осіб, усі поранення проникаючі. Постраждалі були терміново госпіталізовані. "Підозрюваний зник у невідомому напрямку. Був одягнений у камуфляжну форму, на вигляд 35-40 років, при собі має травматичний пістолет", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 8 квітня у Львові біля нічного клубу сталася стрілянина. Підозрюваних було затримано. На місці події інспектори виявили пораненого 30-річного чоловіка, який лежав на землі.

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