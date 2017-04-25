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У Києві внаслідок стрілянини поранено трьох осіб, - ВІДЕО

Невідомий у камуфляжній формі втік з місця злочину
На перетині вулиць Вишгородської та Беліцької стався конфлікт, під час якого один з учасників дістав травматичний пістолет і почав стріляти.
У Києві внаслідок стрілянини поранено трьох осіб, - ВІДЕО Фото: tsn.ua

Відео з місця події опублікував YouTube канал "Kyiv Operativ".

Внаслідок стрілянини були поранені троє осіб, усі поранення проникаючі. Постраждалі були терміново госпіталізовані.

"Підозрюваний зник у невідомому напрямку. Був одягнений у камуфляжну форму, на вигляд 35-40 років, при собі має травматичний пістолет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 квітня у Львові біля нічного клубу сталася стрілянина. Підозрюваних було затримано. На місці події інспектори виявили пораненого 30-річного чоловіка, який лежав на землі.

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25 04 2017 23:19
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