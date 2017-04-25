CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа перетині вулиць Вишгородської та Беліцької стався конфлікт, під час якого один з учасників дістав травматичний пістолет і почав стріляти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві внаслідок стрілянини поранено трьох осіб, - ВІДЕО
Невідомий у камуфляжній формі втік з місця злочину
Фото: tsn.ua
Відео з місця події опублікував YouTube канал "Kyiv Operativ".
Внаслідок стрілянини були поранені троє осіб, усі поранення проникаючі. Постраждалі були терміново госпіталізовані.
"Підозрюваний зник у невідомому напрямку. Був одягнений у камуфляжну форму, на вигляд 35-40 років, при собі має травматичний пістолет", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 квітня у Львові біля нічного клубу сталася стрілянина. Підозрюваних було затримано. На місці події інспектори виявили пораненого 30-річного чоловіка, який лежав на землі.
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