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У Києві вночі сталась масштабна ДТП: є загиблі

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років
Поліція за фактом загибелі двох людей в результаті ДТП на проспекті Шухевича в Києві відкрила кримінальне провадження. Водій-винуватець інциденту затриманий та перебуває в лікарні.
У Києві вночі сталась масштабна ДТП: є загиблі Фото: Андрій Шматов via Інформатор

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

Масштабне зіткнення п’яти автомобілів на столичній Троєщині сталося близько півночі в ніч на 4 лютого. 45-річний водій автомобіля Mercedes виїхав на зустрічну смугу проспекту Шухевича та на вимогу працівників поліції не зупинився. Патрульні почали погоню за порушником.

Пізніше порушник зіткнувся з чотирма легковими авто: Dacia Logan (з цього авто двоє загиблих, машину відкинуло на зустрічну смугу); Audi, Toyota та Opel.

Водій Mercedes та пасажирка Opel потрапили до лікарні.

Згідно з повідомленням, фігуранту, який на момент ДТП перебував у стані сп’яніння, загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, вчора внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни Кам'янко-Бузького району перекинувся автобус із аматорською футбольною командою "Малинськ" з Рівненської області.

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04 02 2018 11:29
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