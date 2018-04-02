У Києві вночі сталась масштабна ДТП: є загиблі
Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.
Масштабне зіткнення п’яти автомобілів на столичній Троєщині сталося близько півночі в ніч на 4 лютого. 45-річний водій автомобіля Mercedes виїхав на зустрічну смугу проспекту Шухевича та на вимогу працівників поліції не зупинився. Патрульні почали погоню за порушником.
Пізніше порушник зіткнувся з чотирма легковими авто: Dacia Logan (з цього авто двоє загиблих, машину відкинуло на зустрічну смугу); Audi, Toyota та Opel.
Водій Mercedes та пасажирка Opel потрапили до лікарні.
Згідно з повідомленням, фігуранту, який на момент ДТП перебував у стані сп’яніння, загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, вчора внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни Кам'янко-Бузького району перекинувся автобус із аматорською футбольною командою "Малинськ" з Рівненської області.
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