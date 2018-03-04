Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві вночі згоріли п'ять автомобілів

Ніхто не постраждав
Приблизно о 4 ранку цієї ночі в Києві на вулиці Боголюбова, Софіївська Борщагівка, згоріли п'ять автомобілів.
У Києві вночі згоріли п Фото: ДСНС

Причина загоряння встановлюється, повідомляє  "112-Україна".

Імовірно, пожежа почалася в сміттєвому баку, потім вогонь торкнувся автомобілів.

Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в ніч на 2 квітня у Києві вибухнув автомобіль Volkswagen.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2018 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.