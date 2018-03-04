CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПриблизно о 4 ранку цієї ночі в Києві на вулиці Боголюбова, Софіївська Борщагівка, згоріли п'ять автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві вночі згоріли п'ять автомобілів
Ніхто не постраждав
Фото: ДСНС
Причина загоряння встановлюється, повідомляє "112-Україна".
Імовірно, пожежа почалася в сміттєвому баку, потім вогонь торкнувся автомобілів.
Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в ніч на 2 квітня у Києві вибухнув автомобіль Volkswagen.
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03 04 2018 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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