У Києві вночі згоріли п'ять автомобілів

Якщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це

Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими