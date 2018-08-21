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У Києві водій BMW на великій швидкості протаранив припарковані авто

За словами очевидців, водій мав при собі травматичний пістолет, яким всім погрожував
У Києві на Дніпровській набережній у понеділок, 20 серпня, відбулося масштабне ДТП за участю чотирьох автомобілів - водій автомобіля BMW на великій швидкості протаранив припарковані на узбіччі авто.
У Києві водій BMW на великій швидкості протаранив припарковані авто Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У результаті аварії ніхто не постраждав, повідомляє портал dtp.kiev.ua у Facebook.

У той же час повідомляє портал з посиланням на очевидців, що винуватець ДТП, водій чорної BMW, мав при собі травматичний пістолет, яким всім погрожував, залишив місце пригоди.

"У головного підозрюваного при собі травматичний пістолет, яким він погрожував всім навколо. Дані зі слів очевидців: "Приїхав автомобіль із номерами 7777 швидко забрали всі особисті речі з БМВ", - йдеться у повідомленні.

На відеозаписі видно, що чоловік відмовляється проходити огляд на стан сп'яніння і стверджує, що за кермом був не він.

Нагадаємо, що на Новоірпінській дорозі поблизу Києва 19 серпня зіткнулися Suzuki та Citroen, у результаті чого четверо осіб загинули, ще троє перебувають у важкому стані.

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21 08 2018 09:38
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