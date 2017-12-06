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У Києві водій маршрутки порізав добровольця АТО та відмовив у пільговому проїзді

Воїн АТО перебуває в операційній
У Києві водій маршрутки 410 напрямку м.Нивки - м.Петрівка поранив ножем добровольця АТО.
У Києві водій маршрутки порізав добровольця АТО та відмовив у пільговому проїзді Фото: facebook.com/mariia.savrun

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомляє Марія Саврон. За її словами, вона зі своїм товаришем, добровольцем АТО, їхала у маршрутці 410.

"На наших очах дідусеві (пенсіонеру) водій по-хамськи відмовив у пільговому проїзді ("у нас тепер Європа і час вести себе по-європейськи, пільги не клянчити")", - розповідає вона про те, що відбулося.

На зауваження водій лаявся й погрожував бійцю пояснити на кінцевій зупинці, "що він не зрозумів".

"В результаті на кінцевій товаришеві, добровольцю АТО, пояснили ножем. Викликали поліцію, товариша одразу забрали швидкою, зараз він перебуває в операційній", - йдеться у повідомленні Саврон.

Нагадаємо, що в Києві водій маршрутки №805, яка курсує з Вишневого, відмовився везти пасажира, що пред'явив посвідчення учасника бойових дій.

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12 06 2017 15:58
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