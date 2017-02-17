У Києві водій маршрутки відмовився везти АТОшника, влаштувавши істерику, - ВІДЕО

Водій заявив ветерану: "Краще б тебе там пристрелили"

У Києві водій маршрутки №805, яка курсує з Вишневого, відмовився везти пасажира, що пред'явив посвідчення учасника бойових дій.

Після того, як боєць АТО почав знімати на відео, що водій відмовляється його везти, той "почав істерити в прямому сенсі цього слова, підбурювати і шантажувати пасажирів, що нікуди не поїде. Що у його дітей забирають шматок хліба". Також водій заявив ветерану: "Краще б тебе там пристрелили". Про інцидент повідомив користувач Facebook з ніком Сергій Київський, опублікувавши відповідне відео.

"Найстрашніше, що ще кілька пасажирів почали захищати його. І це відбувається не на Донбасі, а в Києві", - зазначає свідок події.

За його словами, він написав скаргу на водія, який відмовився представитися, в КМДА.

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