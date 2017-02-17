CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві водій маршрутки №805, яка курсує з Вишневого, відмовився везти пасажира, що пред'явив посвідчення учасника бойових дій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві водій маршрутки відмовився везти АТОшника, влаштувавши істерику, - ВІДЕО
Водій заявив ветерану: "Краще б тебе там пристрелили"
Фото: iPress.ua
Після того, як боєць АТО почав знімати на відео, що водій відмовляється його везти, той "почав істерити в прямому сенсі цього слова, підбурювати і шантажувати пасажирів, що нікуди не поїде. Що у його дітей забирають шматок хліба". Також водій заявив ветерану: "Краще б тебе там пристрелили". Про інцидент повідомив користувач Facebook з ніком Сергій Київський, опублікувавши відповідне відео.
"Найстрашніше, що ще кілька пасажирів почали захищати його. І це відбувається не на Донбасі, а в Києві", - зазначає свідок події.
За його словами, він написав скаргу на водія, який відмовився представитися, в КМДА.
Обережно! Відео містить нецензурну лексику!
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