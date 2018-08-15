У Києві водій напідпитку збив на переході родину з двома дітьми і втік, - ВІДЕО

У середу вранці в Києві водій автомобіля Audi, перебуваючи напідпитку, збив на пішохідному переході подружню пару з двома дітьми і втік з місця ДТП.

Наїзд стався близько 7 години ранку на вул. Милославській, повідомляє у Facebook прес-служба столичної прокуратури.

"На пішохідному переході водій автомобіля Audi на великій швидкості здійснив наїзд на подружню пару з двома дітьми", - розповідають у відомстві.

Зазначається, що травму отримав лише чоловік. У нього відкритий перелом ноги. Його дружина з дітьми, за попередніми даними, не постраждали, але перебувають у шоковому стані.

Як повідомляється, водій Audi з місця події втік. Згодом правоохоронці знайшли його автівку, покинуту на трамвайних коліях на вулиці Закревського, а невдовзі затримали і самого водія, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі автомобіліста затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомила "Українській правді" речниця прокуратури Києва Надія Максимець, драгер показав 0,8 проміле алкоголю в крові водія. У четвер, 16 серпня, прокуратура звернеться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, що за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.