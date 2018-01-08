У Києві водій вистрілив в учасника акції протесту, який перекривав дорогу

Під час акції протесту на вулиці Туполєва у Святошинському районі Києва водій вистрілив в одного із учасників демонстрації.

Як розповіли в поліції, потерпілий був серед учасників акції, які перекрили дорогу. Водій автомобіля "Volkswagen" вистрілив йому в ногу, попередньо – з пневматичної зброї. Для розшуку машини у Києві ввели план "перехоплення".

"Для встановлення обставин інциденту на місці працює слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції. Правоохоронці встановили, що учасники перекрили дорогу на вулиці Туполєва, проте такі дії обурили одного із водіїв. Чоловік вийшов із авто і вистрілив киянину в ногу. Після цього він поїхав з місця події. Потерпілому, у якого дотикове поранення, надали медичну допомогу. Співробітники поліції опитують свідків події для встановлення обставин та причин конфлікту. У Києві ввели план "перехоплення", тож усі наряди поліції зорієнтовані на пошуки автомобіля", – зазначили правоохоронці.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження розпочате за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.