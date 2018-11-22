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У Києві встановлять електронні табло з інформацією про ремонт мостів

Раніше повідомлялося, що у Києві одночасно ремонтували три мости
У Києві встановлять електронні табло з інформацією про ремонтні роботи на мостах столиці.
У Києві встановлять електронні табло з інформацією про ремонт мостів Фото: з відкритих джерел

"У зв'язку з суспільним резонансом прошу терміново забезпечити встановлення мобільних електронних інформаційних табло щодо проведення ремонтних робіт на мостах міста Києва", – йдеться в тексті доручення заступника Київської міської держадміністрації Дмитра Давтяна директору Департаменту транспортної інфраструктури та директору КП "Центр організації дорожнього руху".

Наголошується, що електронні табло мають встановити до 29 листопада поточного року. 

14 листопада глава "Київавтодору" Олександр Густелев зазначив, що у Києві одночасно ремонтували три мости, тому що деформаційні шви Південного мосту та мосту Патона "розсипалися", там аварійна ситуація. Планово ремонтували тільки міст Метро. В результаті місто часто стоїть в пробках.

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Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Однак початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві перенесли, оскільки Київрада мала розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.

 

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22 11 2018 19:37
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