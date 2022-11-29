У Києві встановлять "енерговідповідальну" ялинку — YASNO
Про це повідомив Коваленко у Facebook.
"Колеги вітали рішення міської влади цього року зекономити електроенергію та ставити ялинку без ілюмінації і гірлянд. І щоб показати всім, скільки саме економиться електроенергії завдяки відмові від ілюмінації - ми вирішили зробити інфографіку. Але контекст зчитали інакше. Десь вийшли відверто перекручені публікації",- йдеться у повідомленні.
За його словами, зараз немає часу реагувати і виправляти публікації, оскільки основна мета енергетиків цілодобово "не дати ворогу досягнути головної ціли".
"Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас", - підкреслив Коваленко.
Раніше повідомлялось, що у Києві таки встановлять новорічні ялинки, у тому числі на Софійській площі, однак цього року святкування новорічно-різдвяних свят проходитиме без масових заходів та ярмарок.
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