CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіський голова Києва Віталій Кличко анонсував встановлення в столиці найближчим часом ще майже 3 тисячі камер відеоспостереження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві встановлять ще 3 тис камер спостереження, - Кличко
Відповідну заяву Кличко зробив на тлі викрадення дитини у Києві
Віталій Кличко. Фото: 24.ua
Відповідну заяву Кличко зробив на тлі викрадення дитини у Києві.
"Такий оперативний і ефективний результат ще раз доводить правильність наших дій по втіленню в нашому місті програми "Безпечна столиця". Вже майже 5 тис камер відеоспостереження з розпізнаванням особи встановлені в установах і громадських місцях Києва. Уся інформація стікається і обробляється в міському дата-центрі. І правоохоронні органи використовують її", - сказав міський голова, інформує офіційний сайт чиновника.
Нагадаємо, сьогодні у Києві поліція затримала дівчину, яка викрала немовля із дитсадка 20 жовтня. Викрадачці - дівчині 1997 року народження - загрожує до 12 років позбавлення волі.
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21 10 2017 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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