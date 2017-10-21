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У Києві встановлять ще 3 тис камер спостереження, - Кличко

Відповідну заяву Кличко зробив на тлі викрадення дитини у Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко анонсував встановлення в столиці найближчим часом ще майже 3 тисячі камер відеоспостереження.
У Києві встановлять ще 3 тис камер спостереження, - Кличко Віталій Кличко. Фото: 24.ua

Відповідну заяву Кличко зробив на тлі викрадення дитини у Києві. 

"Такий оперативний і ефективний результат ще раз доводить правильність наших дій по втіленню в нашому місті програми "Безпечна столиця". Вже майже 5 тис камер відеоспостереження з розпізнаванням особи встановлені в установах і громадських місцях Києва. Уся інформація стікається і обробляється в міському дата-центрі. І правоохоронні органи використовують її", - сказав міський голова, інформує офіційний сайт чиновника.

Нагадаємо, сьогодні у Києві поліція затримала дівчину, яка викрала немовля із дитсадка 20 жовтня. Викрадачці - дівчині 1997 року народження - загрожує до 12 років позбавлення волі.

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21 10 2017 16:59
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