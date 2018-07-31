У Києві встановлюють 11-метровий пам'ятник Іллі Муромцю, - ВІДЕО

Наприкінці цього тижня в парку "Муромець" у Києві відкриють пам’ятник богатирю Іллі Муромцю.

У понеділок зранку скульптура, яку в розібраному вигляді завантажили на великий тягач, вирушила Києвом з ливарні до парку "Муромець", повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у Facebook.

За словами Кличка, "це буде унікальний пам'ятник, створений за найсучаснішими технологіями".



Фото: kiev.klichko.org



Фото: kiev.klichko.org



Фото: kiev.klichko.org



Фото: kiev.klichko.org

"Працював над ним молодий талановитий скульптор Володимир Журавель. А позував для образу богатиря Василь Вірастюк", – зазначив мер.

"Вже наприкінці тижня в парку "Муромець", де облаштували першу чергу зони відпочинку, можна буде оцінити величного Іллю Муромця. Адже пам'ятник буде 11 метрів заввишки – разом з пагорбом і гранітним постаментом", – заявив він.

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що незабаром в кожному районі міста з'являться сучасні парки європейського зразка.