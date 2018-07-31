У Києві встановлюють 11-метровий пам'ятник Іллі Муромцю, - ВІДЕО
У понеділок зранку скульптура, яку в розібраному вигляді завантажили на великий тягач, вирушила Києвом з ливарні до парку "Муромець", повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у Facebook.
За словами Кличка, "це буде унікальний пам'ятник, створений за найсучаснішими технологіями".
Фото: kiev.klichko.org
Фото: kiev.klichko.org
Фото: kiev.klichko.org
Фото: kiev.klichko.org
"Працював над ним молодий талановитий скульптор Володимир Журавель. А позував для образу богатиря Василь Вірастюк", – зазначив мер.
"Вже наприкінці тижня в парку "Муромець", де облаштували першу чергу зони відпочинку, можна буде оцінити величного Іллю Муромця. Адже пам'ятник буде 11 метрів заввишки – разом з пагорбом і гранітним постаментом", – заявив він.
Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що незабаром в кожному районі міста з'являться сучасні парки європейського зразка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі