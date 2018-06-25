У Києві встановили підвищені тарифи на воду
Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.
Таким чином, НКРЕКП встановило на 2018 рік для Київводоканалу тариф на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва у розмірі 15,78 грн (у т. ч. ПДВ 2,63 грн) за 1 куб. м, із них:
8,292 грн (у т. ч. ПДВ 1 382 грн) за 1 куб. м водопостачання;
7,488 грн (у т. ч. ПДВ 1 248 грн) за 1 куб. м водовідведення;
тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (із використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 16,716 грн (у т. ч. ПДВ 2 786 грн), із них:
8,784 грн (у т. ч. ПДВ 1464 грн) за 1 куб. м водопостачання;
7,932 грн (у т. ч. ПДВ 1 322 грн) за 1 куб. м водовідведення.
Постанови наберуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті Урядовий кур’єр.
Зазначимо, що у Києві розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення у 2019 році зросте в середньому на 49,6% - до 23,17 грн.
Київводоканал створено у 2001 році шляхом перетворення однойменного комунального об'єднання столиці, утвореного в 1992 році на базі Київського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, надає послуги водопостачання та водовідведення.
Київводоканал обслуговує понад 4 тис. км водопровідних мереж у столиці. Проектна потужність господарсько-питного водопроводу столиці – 2,1 млн куб. м/добу, середньодобова подача води споживачам – 0,9 млн куб. м/добу.
Раніше прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води.
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