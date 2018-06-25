У Києві встановили підвищені тарифи на воду

Для споживачів встановили тариф у розмірі 15,78 грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила для Київводоканалу нові тарифи.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Таким чином, НКРЕКП встановило на 2018 рік для Київводоканалу тариф на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва у розмірі 15,78 грн (у т. ч. ПДВ 2,63 грн) за 1 куб. м, із них:

8,292 грн (у т. ч. ПДВ 1 382 грн) за 1 куб. м водопостачання;

7,488 грн (у т. ч. ПДВ 1 248 грн) за 1 куб. м водовідведення;

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (із використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 16,716 грн (у т. ч. ПДВ 2 786 грн), із них:

8,784 грн (у т. ч. ПДВ 1464 грн) за 1 куб. м водопостачання;

7,932 грн (у т. ч. ПДВ 1 322 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Постанови наберуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті Урядовий кур’єр.

Зазначимо, що у Києві розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення у 2019 році зросте в середньому на 49,6% - до 23,17 грн.

Київводоканал створено у 2001 році шляхом перетворення однойменного комунального об'єднання столиці, утвореного в 1992 році на базі Київського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, надає послуги водопостачання та водовідведення.

Київводоканал обслуговує понад 4 тис. км водопровідних мереж у столиці. Проектна потужність господарсько-питного водопроводу столиці – 2,1 млн куб. м/добу, середньодобова подача води споживачам – 0,9 млн куб. м/добу.