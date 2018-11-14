У Києві ввели спецрежим курсування транспорту - без дотримання графіка
"У зв'язку з погіршенням погодних умов, ДТП і пробками на маршрути громадського транспорту введено оперативне положення - курсування без дотримання графіка руху", - повідомила прес-служба "Київпастрансу".
Пасажирів закликали враховувати цю інформацію при плануванні поїздки і не сваритися з працівниками підприємства.
Нагадаємо, вранці 14 листопада у Києві пішов сніг. Через це на дорогах міста утворилися затори. Раніше водіїв закликали змінити шини на зимові і не паркуватися вздовж доріг, так як буде сніжно і слизько.
"Київавтодор" вже почав розчищення вулиць столиці від снігу.
Нагадаємо, на початку липня на високогір'ї Карпат, на межі Закарпатської та Івано-Франківської області, випав сніг.
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