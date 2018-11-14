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У Києві ввели спецрежим курсування транспорту - без дотримання графіка

Кияни та гості столиці сьогодні спостерігають за першим снігом
У Києві у зв'язку з погіршенням погоди і першим снігом ввели спецрежим для курсування громадського транспорту.
У Києві ввели спецрежим курсування транспорту - без дотримання графіка Фото: volynpost.com

"У зв'язку з погіршенням погодних умов, ДТП і пробками на маршрути громадського транспорту введено оперативне положення - курсування без дотримання графіка руху", - повідомила прес-служба "Київпастрансу".

Пасажирів закликали враховувати цю інформацію при плануванні поїздки і не сваритися з працівниками підприємства.

Нагадаємо, вранці 14 листопада у Києві пішов сніг. Через це на дорогах міста утворилися затори. Раніше водіїв закликали змінити шини на зимові і не паркуватися вздовж доріг, так як буде сніжно і слизько.

"Київавтодор" вже почав розчищення вулиць столиці від снігу.

Нагадаємо, на початку липня на високогір'ї Карпат, на межі Закарпатської та Івано-Франківської області, випав сніг.

 

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14 11 2018 11:23
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