У Києві ввели спецрежим курсування транспорту - без дотримання графіка

Кияни та гості столиці сьогодні спостерігають за першим снігом

У Києві у зв'язку з погіршенням погоди і першим снігом ввели спецрежим для курсування громадського транспорту.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов, ДТП і пробками на маршрути громадського транспорту введено оперативне положення - курсування без дотримання графіка руху", - повідомила прес-служба "Київпастрансу".

Пасажирів закликали враховувати цю інформацію при плануванні поїздки і не сваритися з працівниками підприємства.

Нагадаємо, вранці 14 листопада у Києві пішов сніг. Через це на дорогах міста утворилися затори. Раніше водіїв закликали змінити шини на зимові і не паркуватися вздовж доріг, так як буде сніжно і слизько.

"Київавтодор" вже почав розчищення вулиць столиці від снігу.