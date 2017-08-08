Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві вводять туристичну картку Kyiv PASS

Вартість карти становитиме від 15 до 35 євро, термін дії - 24-72 години
У вівторок, 8 серпня, в Києві презентували туристичну картку Kyiv PASS, яка буде служити єдиним квитком у різні локації, цікаві гостям столиці України.
У Києві вводять туристичну картку Kyiv PASS Фото: ukraine-hotel.kiev.ua

"Проект спрямований на популяризацію локацій і туристичних об'єктів міста Києва серед іноземних і внутрішніх туристів. До послуг, які отримує власник туристичної ID-картки Kyiv PASS, входять: оглядові екскурсії Києвом, вхід у музеї, парки, вхідний квиток у Київський зоопарк, художні галереї, нічні клуби, поїздки метрополітеном і система знижок, надається партнерами - ресторанами, сувенірними крамницями, туристичними операторами і т.д.", - написав у своєму Facebook начальник управління туризму КМДА Антон Тараненко.

Вартість карти становитиме від 15 до 35 євро, термін дії - 24-72 години. Володар Kyiv PASS отримує 20 відвідувань музеїв; 8 відвідувань галерей; 3-5 поїздок на метро; 2 входи в клуб; 2 екскурсії містом на автобусі; 1 візит у зоопарк; знижки в ресторанах, магазинах і т.д. Список партнерів проекту доступний на сайті Kyiv PASS.

Купити картку можна в одному з туристичних інформаційних центрів Києва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2017 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.