У Києві вводять туристичну картку Kyiv PASS

У вівторок, 8 серпня, в Києві презентували туристичну картку Kyiv PASS, яка буде служити єдиним квитком у різні локації, цікаві гостям столиці України.

"Проект спрямований на популяризацію локацій і туристичних об'єктів міста Києва серед іноземних і внутрішніх туристів. До послуг, які отримує власник туристичної ID-картки Kyiv PASS, входять: оглядові екскурсії Києвом, вхід у музеї, парки, вхідний квиток у Київський зоопарк, художні галереї, нічні клуби, поїздки метрополітеном і система знижок, надається партнерами - ресторанами, сувенірними крамницями, туристичними операторами і т.д.", - написав у своєму Facebook начальник управління туризму КМДА Антон Тараненко.

Вартість карти становитиме від 15 до 35 євро, термін дії - 24-72 години. Володар Kyiv PASS отримує 20 відвідувань музеїв; 8 відвідувань галерей; 3-5 поїздок на метро; 2 входи в клуб; 2 екскурсії містом на автобусі; 1 візит у зоопарк; знижки в ресторанах, магазинах і т.д. Список партнерів проекту доступний на сайті Kyiv PASS.

Купити картку можна в одному з туристичних інформаційних центрів Києва.