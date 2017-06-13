У Києві вибухнула маршрутка: є постраждалі

У маршрутці №455, яка рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула система охолодження.

Гаряча суміш розлетілася по всьому салону, п'ятеро людей дістали опіки різного ступеня. Про це повідомляють "Вартові. Еспресо".



Фото: Еспресо

Як зазначається, після вибуху водій втратив свідомість, його винесли із автобуса. Четверо пасажирів, які знаходилися в передній частині салону, отримали опіки. Двох потерпілих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували. Підкреслюється, що життю пасажирів нічого не загрожує.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причину вибуху.

Нагадаємо, у понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.