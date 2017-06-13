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У Києві вибухнула маршрутка: є постраждалі

Двох пасажирів госпіталізували
У маршрутці №455, яка рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула система охолодження.
У Києві вибухнула маршрутка: є постраждалі Фото: Еспресо

Гаряча суміш розлетілася по всьому салону, п'ятеро людей дістали опіки різного ступеня. Про це повідомляють "Вартові. Еспресо".


Фото: Еспресо

Як зазначається, після вибуху водій втратив свідомість, його винесли із автобуса. Четверо пасажирів, які знаходилися в передній частині салону, отримали опіки. Двох потерпілих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували. Підкреслюється, що життю пасажирів нічого не загрожує.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причину вибуху.

Нагадаємо, у понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.

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13 06 2017 15:33
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