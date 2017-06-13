CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ маршрутці №455, яка рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула система охолодження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві вибухнула маршрутка: є постраждалі
Двох пасажирів госпіталізували
Фото: Еспресо
Гаряча суміш розлетілася по всьому салону, п'ятеро людей дістали опіки різного ступеня. Про це повідомляють "Вартові. Еспресо".
Фото: Еспресо
Як зазначається, після вибуху водій втратив свідомість, його винесли із автобуса. Четверо пасажирів, які знаходилися в передній частині салону, отримали опіки. Двох потерпілих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували. Підкреслюється, що життю пасажирів нічого не загрожує.
На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причину вибуху.
Нагадаємо, у понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.
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13 06 2017 15:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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