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У Києві викрили аферистів, які займалися незаконним відчуженням і продажем нерухомості

Зловмисників затримали в одному з київських ресторанів при спробі продажу нерухомості
У Києві викрили схему незаконного відчуження і продажу елітної нерухомості вартістю 20 млн доларів.
У Києві викрили аферистів, які займалися незаконним відчуженням і продажем нерухомості Фото: Цензор NET

Група шахраїв намагалася за підробленими документами незаконно здійснити відчуження і продати столичну нерухомість,  повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники прокуратури і СБУ з'ясували, що шахраї протиправно заволоділи багатоповерхівкою у Шевченківському районі та чотирма квартирами в Подільському районі столиці. Ринкова вартість нерухомості становить 20 млн доларів.

Зловмисників затримали в одному з київських ресторанів при спробі продажу нерухомості.

Під час обшуків в офісах, квартирах і будинках шахраїв правоохоронці вилучили підроблені печатки, штампи, кліше підписів посадових осіб фірм-забудовників та підроблені документи, що підтверджують їх незаконну діяльність.

Затриманим повідомлено про підозру по 1 ч., ч. 3 ст. 358 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Тернопільській області правоохоронці затримали трьох осіб компанії "Хелікс Кепітал", причетних до шахрайської схеми, які привласнили 2,7 млн грн.

Варто відзначити, що організаторів фінансової піраміди "Хелікс" суд залишив під вартою до 28 січня 2017 року.

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29 12 2016 14:37
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