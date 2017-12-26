У Києві викрили банду, яка вбивала і викрадала людей
"Найбільш резонансне розкриття минулого тижня... Припинено діяльність злочинної організації, яка вбивала та викрадала людей у місті Києві", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, інформує Українська правда.
За словами Князєва, спецоперація пройшла 19 грудня.
"На території 6 регіонів України одночасно було проведено більше 60 обшуків та затримано 5 активних членів злочинного угрупування, організатора затримано на території сусідньої держави", - сказав Князєв.
Він додав, що зловмисники працювали "дуже зухвало" – закладали вибухівку, забивали металевими кийками, розстрілювали людей.
Зокрема, затримані підозрюються у причетності до побиття і розстрілу людини 29 березня, до замаху на бізнесмена поблизу київського ВНЗ 1 травня, убивства колишнього в.о. директора "Укрспирт" Віктора Панкова 30 травня, замаху на бізнесмена на вулиці Тургенівській 23 червня тощо.
"Злочинці арештовані. До речі, обрано безальтернативний арешт", - підсумував Князєв.
Зокрема, затримані підозрюються у причетності до побиття і розстрілу людини 29 березня, до замаху на бізнесмена поблизу київського ВНЗ 1 травня, убивства колишнього в.о. директора "Укрспирт" Віктора Панкова 30 травня, замаху на бізнесмена на вулиці Тургенівській 23 червня тощо.
"Злочинці арештовані. До речі, обрано безальтернативний арешт", - підсумував Князєв.
Як відомо, 30 травня близько 8:16 у Києві з автомобіля "Ауді" застрелили Віктора Панкова, який у 2014 році очолював "Укрспирт", а на момент смерті був радником чи помічником чинного директора цього держпідприємства.
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