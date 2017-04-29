У Києві викрили діяльність лабораторії з виготовлення метамфетаміну
Правоохоронці встановили, що мешканець столиці організував виробництво психотропної речовини для подальшого перепродажу. Він виготовляв майже сто грамів наркотику, який збував дилерам.
Під час обшуків за місцем проживання наркоділка та в орендованому гаражі, оперативники спецслужби виявили чотириста грамів готового наркотику, шість літрів прекурсорів для його виготовлення та лабораторне обладнання для виготовлення психотропу. У зловмисника також вилучено незареєстровані пістолет та револьвер з набоями. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.
Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, минулого тижня співробітники Служби безпеки України спільно з митниками вилучили в Одесі рекордну партію контрабандного амфетаміну.
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