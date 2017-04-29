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У Києві викрили діяльність лабораторії з виготовлення метамфетаміну

Затриманий виготовляв майже сто грамів наркотику, який збував дилерам
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинили у Києві діяльність нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну.
У Києві викрили діяльність лабораторії з виготовлення метамфетаміну Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що мешканець столиці організував виробництво психотропної речовини для подальшого перепродажу. Він виготовляв майже сто грамів наркотику, який збував дилерам.

Під час обшуків за місцем проживання наркоділка та в орендованому гаражі, оперативники спецслужби виявили чотириста грамів готового наркотику, шість літрів прекурсорів для його виготовлення та лабораторне обладнання для виготовлення психотропу. У зловмисника також вилучено незареєстровані пістолет та револьвер з набоями. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники Служби безпеки України спільно з митниками вилучили в Одесі рекордну партію контрабандного амфетаміну.

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29 04 2017 17:21
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