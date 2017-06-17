У Києві викрили конвертаційний центр, який "відмив" 156 млн грн

Правоохоронці викрили в Києві конвертаційний центр, який упродовж 2015-2017 років "відмив" понад 156 млн грн.

Під час розслідування слідчі встановили, що група зловмисників через підконтрольні їм фіктивні та транзитно-конвертаційні 15 компаній конвертували гроші з безготівкової форми в готівку, забезпечуючи при цьому документальне прикриття безтоварних операцій і незаконне формування податкового кредиту підприємствам, - повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Фото:facebook.com/LarysaSargan

Проконвертовані гроші, а також підроблені документи кур’єрами відвозили посадовцям цих підприємств. Обмін валют ділками конвертаційного центру здійснювався у незаконних обмінниках. За свої послуги злочинці отримували від підприємців "комісійні" в розмірі 10-12% від проконвертованої суми.

Фото:facebook.com/LarysaSargan

Силовики провели 12 обшуків у офісних і складських приміщеннях, автомобілях та за місцями проживання зловмисників, вилучивши комп’ютери, планшети, мобільні телефони та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також гроші на загальну суму майже 20,5 млн грн.

Фото:facebook.com/LarysaSargan

Нагадаємо, 21 квітня у Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень.